Incidente de Direção Perigosa e Porte de Entorpecentes na Rodovia Admar de Barros

Da Redação

Na manhã de hoje, uma operação de rotina resultou na detenção de um condutor por desobediência, porte de entorpecentes e direção perigosa na rodovia Rodovia Admar de Barros.

A ação teve início quando a guarnição realizava um estreitamento de via na Avenida Adelia Calefi Gerbi, próximo à SP340. Ao tentar abordar um veículo Chevrolet Onix, o condutor desobedeceu a ordem de parada e empreendeu fuga no sentido da SP340, sendo finalmente abordado no km 175 da referida rodovia.

Durante a abordagem, os policiais constataram que o condutor estava com a habilitação vencida e portava no interior do veículo um cigarro de maconha. O indivíduo foi conduzido à Delegacia de Polícia de Estiva Gerbi, onde o escrivão de plantão tomou ciência dos fatos e informou a delegada de plantão.

A delegada determinou a elaboração de Boletim de Ocorrência de natureza desobediência, porte de entorpecente e direção perigosa. O indiciado foi liberado após assinar um termo de compromisso.

Durante o desenrolar do incidente, foi elaborado auto de infração por dirigir com a habilitação vencida há mais de trinta dias, entregar veículo a pessoa com CNH vencida há mais de trinta dias, direção perigosa, dirigir ameaçando pedestres e demais usuários da via, além de desobedecer às ordens emanadas das autoridades de trânsito.

O veículo foi removido ao pátio de Itapira, onde permanecerá à disposição do proprietário. A ação reforça o compromisso das autoridades locais em garantir a segurança viária e coibir práticas ilegais nas estradas da região.