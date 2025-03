“Indico reajuste no vale-alimentação dos servidores municipais porque houve aumento dos preços da cesta básica”, diz vereadora Eveline

A vereadora do município de Amparo, Eveline Broleze (Avante), protocolou a Indicação nº 170/2025, solicitando ao Executivo que, após estudos financeiros, seja concedido reajuste no vale-alimentação dos servidores públicos da Prefeitura e do Serviço Autônomo de

Água e Esgotos de Amparo (SAAE). “É preciso recuperar as perdas de poder aquisitivo dos trabalhadores porque a inflação dos últimos meses afetou os preços de produtos básicos”, justificou Eveline.

Entre as menções, a vereadora lembrou que os alimentos foram os itens mais impactados pela pressão inflacionária. “É só olhar as prateleiras dos supermercados, para montar uma cesta básica o aumento foi grande”, reforçou.

Eveline informou ainda que foi concedido o aumento de R$ 550,00 para R$ 715,00 em 2023, por meio do Decreto Municipal nº 6646/2023, mas em razão da queda na arrecadação ficou reduzido a R$ 575,41 (Decreto nº 6.953/2024). “Naquele momento foi justificado pela contenção de despesas do município. Mas é necessária essa atualização, e que seja urgente em razão do aumento nos preços. Peço ainda que, nos demais anos, seja concedido o reajuste sobre o vale-alimentação idêntico ao índice da revisão geral anual aos servidores públicos”, finalizou.