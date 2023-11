Indivíduo com Mandado de Prisão Apresenta Complicações de Saúde durante Detenção

Da Redação

Na tarde de 23 de novembro, uma equipe policial de Mogi Guaçu realizou com sucesso a captura de um indivíduo identificado como MHC, que estava sendo processado com base em um mandado de prisão relacionado ao artigo 157 do Código Penal. A ação foi resultado de informações obtidas pela equipe, que indicavam a presença do procurado em sua residência.

Ao chegarem ao endereço mencionado no mandado de prisão emitido pelo Conselho Nacional de Justiça, os policiais foram recepcionados pelo genitor de MC, que informou que seu filho estava ciente da situação e concordou em acompanhar a equipe até a delegacia.

Durante a condução do indivíduo até a Central de Polícia Judiciária de Mogi Guaçu, ocorreu uma reviravolta. MC começou a passar mal, apresentando diversas convulsões. O SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e o Corpo de Bombeiros foram acionados. Às 18h26min, a equipe do SAMU, iniciou os primeiros atendimentos. Posteriormente, o indivíduo foi encaminhado à UPA Santa Marta, onde fez comentários, sob escolta policial.

Durante a apresentação da ocorrência, o advogado de MC esteve presente. O delegado de plantão, foi devidamente informado e elaborado o Boletim de Ocorrência. O indicado ficou à disposição da justiça após sua liberação na UPA.