Indivíduo é Preso por Tráfico de Drogas em Operação Policial em Mogi Mirim

Na noite do dia 16 de agosto, uma operação policial resultou na prisão de um homem acusado de tráfico de drogas no bairro Santa Luzia, em Mogi Mirim. A ação ocorreu durante o cumprimento do cartão de prioridade de patrulhamento na região.

Ao avistar a presença da equipe policial, o suspeito tentou fugir a pé em direção à Rua Antônio Moi. No entanto, os agentes conseguiram interceptá-lo e realizar a abordagem na mesma rua. Durante a revista, foram encontrados na cintura do indivíduo um aparelho celular e, no bolso traseiro de seu shorts, uma quantia em dinheiro, além de 16 porções de substância análoga ao crack.

Diante das evidências, foi dada voz de prisão ao suspeito e informado sobre seus direitos constitucionais. Com o apoio do Comando de Grupo de Patrulha, o indivíduo foi encaminhado ao Plantão Policial de Mogi Guaçu, onde a prisão foi ratificada. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

O aparelho celular apreendido foi entregue a um familiar do detido.