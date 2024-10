Indivíduo Procurado por Pensão Alimentícia é Preso em Mogi Mirim Após Discussão Entre Vizinhos

Na tarde de 11 de outubro, uma ocorrência foi irradiada via COPOM envolvendo uma desinteligência entre vizinhos em Mogi Mirim, com relatos de possíveis ameaças. Equipes policiais foram rapidamente deslocadas até o local, onde conseguiram acalmar os ânimos de ambas as partes, intermediando um possível acordo.

Durante a consulta via COPOM sobre os envolvidos, foi constatado que um dos indivíduos estava na condição de procurado, com um mandado de prisão por pensão alimentícia emitido em setembro de 2024. A delegada ratificou a prisão do acusado, que permanece à disposição da Justiça.