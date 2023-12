INÉDITO: Artur Nogueira recebe selo do Município Verde Azul

Cidade ficou entre as 100 melhores do Estado e em 4º lugar na RMC; premiação reconhece municípios que fazem gestão ambiental

Artur Nogueira alcançou uma conquista histórica ao receber, pela primeira vez, o prestigiado selo do Programa Município Verde Azul, consolidando-se entre as 100 melhores cidades do Estado de São Paulo e ocupando a 4ª posição na Região Metropolitana de Campinas (RMC).

A cerimônia de premiação ocorreu no Palácio dos Bandeirantes nesta terça-feira (19), e a Prefeitura de Artur Nogueira foi representada pela secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi, pela diretora Francielly Cristine Saula e pela assessora técnica Elis Marina dos Santos.

O selo Município Verde Azul destaca-se pelos progressos da gestão municipal em diversas áreas, como educação ambiental, água e esgoto, resíduos sólidos, qualidade do solo, arborização dos espaços públicos – contribuindo para a melhoria da qualidade do ar –, conservação das áreas verdes da cidade, entre outras iniciativas.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), a obtenção do selo é um reflexo do comprometimento e das ações empreendidas pela cidade em prol da sustentabilidade e preservação ambiental.

“Estamos extremamente honrados por conquistar o selo Município Verde Azul, um reconhecimento da eficiência e comprometimento de Artur Nogueira para com o Meio Ambiente. Estamos trilhando o caminho certo para um futuro mais verde e saudável para todos”, pontuou.

QUALIFICADO I: Artur Nogueira recebe certificação e reconhecimento

A Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística distribuiu certificações nas categorias Certificado, Qualificado I e Qualificado II, levando em consideração a pontuação obtida em grupos conforme a população de cada município.

Artur Nogueira conquistou a certificação Qualificado I, destinada a municípios com população entre 50 e 99.999 mil habitantes.

A secretária de Meio Ambiente Tamiris Artuzi expressou gratidão à equipe e a todos os setores da Prefeitura que contribuíram para essa premiação histórica. Segundo ela, a conquista foi verdadeiramente conjunta, destacando o empenho de todos os envolvidos.

“A obtenção do selo Município Verde Azul coloca Artur Nogueira no mapa da excelência em gestão ambiental, demonstrando que é possível conciliar desenvolvimento com a preservação do meio ambiente. A conquista reflete o comprometimento da Administração Municipal e de toda a comunidade em construir um futuro mais sustentável e equilibrado”, frisou Tamiris.

Além do reconhecimento e inclusão no Ranking Ambiental dos Municípios Paulistas, Artur Nogueira recebeu um troféu confeccionado com madeira apreendida em operações da Polícia Militar Ambiental, como forma de conscientização sobre o combate ao desmatamento ilegal.