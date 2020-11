Influencer na área de plantas estará na ACE dia 09

Produtores, paisagistas, floristas, profissionais da área e, é claro, quem gosta de flores e plantas, têm uma atividade especial na próxima segunda-feira, 09 de novembro, às 17 horas. A consultora paisagística e influencer digital na área de plantas, Ana Paula Lino, estará na Associação Comercial e Empresarial (ACE Holambra) apresentando, presencialmente e pelas redes sociais, a live: Frutíferas no paisagismo.

O evento integra o lançamento do livro Verdes e Floridas, de autoria da especialista, que é de Minas Gerais e tem mais de 100 mil seguidores no Instagram, muitos deles de Holambra e da região. Na live, Ana Paula vai falar sobre a integração e os benefícios das frutíferas nos projetos de paisagismo. Assim, irá compartilhar sua experiência com essas plantas e o uso delas em propostas decorativas e interativas.

Os interessados poderão assistir pelas mídias sociais Facebook e Instagram, além do canal de Ana Paula no Youtube. O evento ainda será exibido no perfil do Instagram da Associação Comercial (ace.holambra).

Quem preferir assistir presencialmente deverá se inscrever na Associação Comercial até esta sexta-feira, dia 06, que disponibilizará 25 vagas, de acordo com a capacidade de público do auditório da entidade durante a pandemia. A Associação Comercial vai priorizar a participação de produtores, assim como de profissionais da área de flores e plantas.

Ana Paula Lino é consultora paisagística, produtora, influenciadora digital referência e escritora. Com quase 40 anos de mercado, é pós-graduada em revitalização ambiental e paisagismo, com mais de três décadas de experiência no varejo e atacado de flores.

FRUTÍFERAS NO PAISAGISMO

Dia 09 de novembro, das 17 às 18h

Evento presencial na Associação Comercial e online pelas redes sociais:

Instagram: @ana.paula.lino e @ace.holambra

Facebook: anapaulalino.paisagismo

Youtube: Ana Paula Lino

Inscrições para atividade presencial (vagas limitadas):

19 9 9994-2711