Ingresso solidário do Miss Artur Nogueira Mirim 2023 pode ser retirado até sexta

Foto Miss Mirim 2022

Convite pode ser trocado por 2 litros de leite; concurso acontece neste sábado (02), com 40 candidatas inscritas

Os ingressos para a 25ª edição do Miss Artur Nogueira Mirim podem ser trocados por 2 (dois) litros de leite até esta sexta-feira (01), na Loja Adriana Simoni. Com o tema “Educação, o futuro do país”, 40 candidatas, entre 7 e 10 anos, abrilhantarão as passarelas do concurso.

Esse ano, estão sendo disponibilizados 600 convites. Com apoio da Prefeitura, o Miss Artur Nogueira Mirim 2023 acontece neste sábado (02), no Salão da AIDAN, a partir das 20h, com a renda do bar totalmente revertida para a instituição.

Além disso, todo o montante de leite arrecadado será doado ao Fundo Social de Solidariedade, que repassará às famílias e entidades assistidas pela Promoção Social.

MISS MIRIM

O evento é organizado pelo missólogo e promotor de eventos, Paulinho Munhoz. Para ele, o concurso busca desenvolver a autoestima das garotas, além de promover a integração, desenvoltura, postura e espírito de participação. “Ao longo dos vários ensaios, as meninas têm aulas de passarela, postura, dança, tudo com muita alegria e aprendizado”, comenta.

A vencedora do concurso representará Artur Nogueira em concursos estaduais, além de ganhar vários prêmios do comércio local. A atual Miss Artur Nogueira Mirim é a Lívia Dias.