INICIADO O RESTAURO DA MATRIZ CENTENÁRIA 1894

Somos cidadãos empenhados na salvação e no restauro da Capela de Santa Maria do Jaguary, marco de fundação de Jaguariúna. É nosso patrimônio histórico, artístico e arquitetônico que o Cel. Amâncio Bueno construiu para fundar a Vila Bueno, em terras de sua fazenda “Florianópolis”. Motivado pela riqueza do café e da chegada da ferrovia assumiu um projeto imobiliário. A partir dela encomendou ao engenheiro ferroviário Wilhelm Giesbrecht a planta da Vila Bueno e dos primeiros casarões. Doou a Capela ao Clero. Esta igreja de 130 anos precisa de salvação e restauro.

De acordo com a grandeza do projeto foi contratado um especialista em restauro da UNICAMP, o Arquiteto Prof. Dr. Marcos Tognon com uma empresa do engenheiro e urbanista Valdemir Lúcio Rosa. Dedicou-se uma conta bancária específica para receber donativos que financiem as obras, no Banco do Brasil, Agência 2.200-4, Conta Nº 11.739-0. Fizeram-se quatro processos de descupinização do forro. O trabalho iniciou-se neste maio/2024 com o Mestre de obras José Edson no restauro das telhas metálicas, dos pontaletes de madeira, reforço com braçadeiras metálicas no madeiramento, regularização das partes de alvenaria que sustentarão as calhas.

Em 2023 trocaram-se calhas e condutores. Concomitantemente o engenheiro eletricista Prof. Renato Castilho inicia o projeto da rede elétrica e do sistema de para-raios. Há que cuidar do restauro da pintura artística interna prejudicada pela infiltração de água pluvial ocasionada pela criação de pombas, nas calhas. Cuidado geral das fachadas externas, totalmente danificadas pelas intempéries e pinturas indevidas. O técnico citado cuidará também do restauro do forro e do reboco externo. Os arquitetos responsáveis supervisionarão a obra quinzenalmente. Todo o Projeto encontra-se arquivado na Casa da Memória Padre Gomes.

Quanto ficará R$? O orçamento técnico-financeiro de dezembro/2023 com material e mão de obra destes respectivos técnicos, neste momento, monta em R$1.050.000,00 (hum milhão e cinquenta mil reais).

Quem somos? A Comissão Pró Restauro da Matriz Centenária reúne-se desde agosto de 2021. Para a Comissão de Restauro chegar a este estágio de trabalho e de decisões foram realizados dezesseis encontros com atas lavradas. Desses encontros participaram a Comissão da Igreja, a Associação dos Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de Jaguariúna (AEAAJ), realizadora de projetos emergenciais gratuitos de salvação do patrimônio. Participaram das reuniões membros do Conselho do Patrimônio, engenheiros da SEPLAN e da SETUC.

Hoje a Comissão Pró Restauro, em trabalhos e campanha, está assim formada: Presidente Pe. Ademir Bernardelli, Vice-Presidente e Tesoureiro Antônio Galvão de Queiroz – Loja Galmaq, fone (19) 9-9614-3242. Assistente Emérita: Sra. Therezinha Ap. Chiavegato Marion – Bazar São Judas Tadeu, fone 3867-1130 ou (19) 9-9792-3571. Secretário: Tomaz de Aquino Pires – Casa da Memória Padre Gomes, fone (19)- 9-9720-2239.

De que necessitamos? 1º-) De voluntários para aumentar o nosso grupo de trabalho, para visitas aos cidadãos, ao Comércio e Indústria. 2º-) Divulgação plena na mídia através dos contatos de cada pessoa (rádio, jornal impresso e digital zapp, facebook, instagran) .3º-) Donativos mensais (R$ 20,00) através de depósitos bancários no BB, PIX, Cofre do Pe. Gomes no Antonelli e na Matriz Nova. 4º-) Conhecedores dos contatos das grandes empresas deste Parque Industrial. 5º-) Cozinheiras e cozinheiros disponíveis para almoços e jantares. Temos a oferta do local Restaurante Jaguari.7º-) Organizadores de Noite Italiana na praça central. 6º- ) Realizadores de Rifas (temos prendas) e sorteios Beneficentes. Aceitamos prendas. 7º-) Impressão deste formulário para divulgação. Qual será sua contribuição? Basta escolher.

Duração do Processo de Restauro. Depende da arrecadação que a Comissão obtiver, Se houver ajuda de todos os munícipes, do comércio e das empresas locais, a restauração poderá ser terminada até a Festa da Padroeira de 2025. A Comissão conta com a parcela de cada munícipe para cabal êxito desta nobre empreitada. Deus nos abençoe e nos guarde!

Tomaz de Aquino Pires