Início da Campanha de Imunização contra a Influenza 2024 em Engenheiro Coelho

A prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Saúde, deu início nesta segunda-feira, 25/03, à campanha de imunização no município contra a Influenza no ano de 2024.

Neste primeiro momento, estamos focando nos grupos prioritários:

• Idosos com 60 anos de idade ou mais

• Crianças de 6 meses a 5 anos, 11 meses e 29 dias

• Gestantes

• Puérperas

• Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e outras condições clínicas especiais

• Pessoas com deficiência permanente

• Pessoas em situação de rua

• Professores do ensino básico e superior

• Trabalhadores da Saúde

• Caminhoneiros

• Trabalhadores de Transporte Coletivo Rodoviário de Passageiros Urbano e de Longo Curso

• Trabalhadores Portuários

• Forças de Segurança e Salvamento

• Forças Armadas

As pessoas portadoras de doenças crônicas devem comparecer a um local de vacinação com documentos que comprovem a condição clínica. Já as pessoas dos grupos de profissões previstas precisam comprovar a ocupação profissional com crachá ou contracheque, dentre outros documentos que possam identificar o trabalhador.

Todas as pessoas devem comparecer a um local de vacinação com a caderneta de vacinação e CPF ou cartão SUS.

As equipes de vacinação estão preparadas para tirar mais dúvidas. Se você faz parte desse grupo, procure uma das nossas unidades de saúde das 9h às 15h:

• Sala de Vacina: Rua Pastor Octavio School, 103, Centro.

• ESFI: Rua João Berton, 784, Centro.

• ESF II: Rua Alexandre Bonin, 354, Jardim Minas Gerais.

• ESF III: Rua Antonio Batistela, 360, Jardim São Paulo.

• UBS Universitário: Nas terças-feiras, Rua Delci Reis Grellmann, s/n, Cidade Universitária.

E não se esqueça, marque em sua agenda: Dia 13/04 é o nosso Dia D de vacinação! Fique atento as orientações através dos veículos de comunicação e nas redes sociais da prefeitura.