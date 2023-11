Inovação e tradição, as apostas do agro na parceria com Chitãozinho & Xororó

ORÍGEO oferece soluções completas para melhorar a eficiência, a

produtividade e a sustentabilidade no setor agrícola

Ode à vida rural, a canção “Chuva” reconhece a importância dos

produtores rurais e a essência da agricultura: a água

Em apenas dois meses, “Chuva” tem mais de 4 milhões de

visualizações no YouTube da dupla

A conexão entre a busca incansável por inovação e a rica tradição

do campo brasileiro levou à criação da ORÍGEO, que prioriza a

aplicação de inovações tecnológicas para melhorar a eficiência, a

produtividade e a sustentabilidade no setor agrícola. A empresa,

resultante de parceria estratégica entre Bunge e UPL, contribui para o

avanço da agricultura brasileira com o fornecimento de soluções

completas e de ponta a ponta para grandes produtores na região do

MATOPIBAPA, Rondônia e Mato Grosso.

Essa proposta diferenciada foi recentemente celebrada em uma

colaboração única com os lendários músicos Chitãozinho &

Xororó. Na canção “Chuva”, uma ode à vida rural, a ORÍGEO e a

dupla reconhecem não apenas a importância dos produtores rurais, mas

também a essência fundamental da agricultura: a água. No coração

dessa iniciativa está uma parceria simbiótica “transcendente”, unindo

a tradição imortal da música sertaneja com a vanguarda agrícola,

afirma o CEO da ORÍGEO, Roberto Marcon.

“Essa colaboração com os reis do sertanejo resulta em mais do que uma

canção: se materializa na proposta de valor da ORÍGEO. Hoje somos a

única empresa 100% focada no grande agricultor brasileiro, nossas

soluções são altamente personalizadas e isso se une a proposta da

música: Reconhecer nossos agricultores, ao mesmo tempo que fortalecemos

nossa posição no mercado por meio do relacionamento. Estamos

transformando o cenário agrícola – não apenas celebrando o passado,

mas também olhando e moldando o futuro, juntamente com nossos parceiros

e clientes “, diz Marcon.

“Ao homenagear os agricultores em uma canção que nos recorda da

importância do meio ambiente para o sucesso do nosso setor, reforçamos

nosso compromisso de apoiar nossos parceiros nessa jornada, com foco na

sustentabilidade. Dessa forma, a ORÍGEO se posiciona com uma empresa

vinculada à tradição e à inovação, dois conceitos profundamente

relacionados ao grandioso agronegócio brasileiro”, complementa o CEO.

‘No solo, a solução pro mundo todo se alimentar’

Gravado na casa de campo de Chitãozinho em Campinas (SP), o clipe de

“Chuva” contou com a presença de 42 agricultores de diversos estados

brasileiros onde a ORÍGEO está presente. Já são mais de 4

milhões de visualizações [2] em apenas dois meses, o que coloca a

canção no top 15 no YouTube da dupla – que está celebrando 50 anos

de carreira. A letra foi composta por Xororó, que teve a inspiração

ao ver os animais de sua fazenda e trabalhou no violão “sentindo

realmente o cheiro da chuva”, conforme revela em minidocumentário

[3].

Sobre a ORÍGEO

Fundada em 2022, ORÍGEO é uma joint venture de Bunge e UPL e está

comprometida com o produtor e o seu legado na terra, oferecendo um

conjunto de soluções sustentáveis e técnicas de gestão – antes e

depois da porteira. A empresa fornece soluções de ponta a ponta para

grandes agricultores de Bahia, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Piauí,

Rondônia e Tocantins, valendo-se do conhecimento de equipes técnicas

altamente qualificadas, com foco em aumento de produtividade,

rentabilidade e sustentabilidade. Para mais informações, acesse

origeo.com [4].