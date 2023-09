Inovação impulsiona crescimento da Vetoquinol Saúde Animal nos seus 90 anos

Foto: Etienne Kopp

Desde a fundação da Vetoquinol Saúde Animal, em 1933, a inovação é um componente importante da estratégia de desenvolvimento da empresa de origem francesa, que está no Brasil há 12 anos, com soluções para animais de produção (bovinos, equinos e suínos) e de companhia (cães e gatos). Nesse processo, a área de pesquisa e desenvolvimento (P&D) da companhia concentra-se na ampliação de usos, espécies-alvo e áreas de distribuição das soluções.

“Ao longo dos anos, a inovação permitiu que a empresa se concentrasse em áreas terapêuticas essenciais e em espécies-alvo relevantes para aproveitar ao máximo seus recursos. A Vetoquinol investe mais de € 30 milhões todos os anos em P&D. São R$ 160 milhões em pesquisa e desenvolvimento, volume importante para alcançar nossos objetivos de contribuir não apenas para a saúde e o bem-estar animal, mas para o conceito de saúde única”, afirma Jorge Espanha, diretor do Grupo Vetoquinol na América Latina e no Canadá.

“Esse investimento nos permite conduzir programas de pesquisa ambiciosos voltados à inovação terapêutica. A pesquisa e o desenvolvimento concentram-se na busca de inovações disruptivas, bem como na evolução dos produtos existentes. Essa inovação nas soluções, aliada à tecnologia digital e aos diagnósticos oferecidos pela Vetoquinol, nos permitem responder de maneira diferenciada e melhor às expectativas de criadores, tutores de pets e veterinários”, complementa Espanha, que é zootecnista.

Dessa forma, avalia o executivo, a Vetoquinol se empenha em oferecer aos seus clientes soluções completas para atendar às necessidades, integrando os elementos essenciais necessários para um resultado que supere as expectativas. Para isso, o departamento de P&D da Vetoquinol desenvolve inúmeras iniciativas para ampliar, apoiar ou complementar as atividades da empresa, como parcerias com entidades privadas e públicas para iniciar projetos inovadores pioneiros e comprovar a eficácia do portfólio.

A Vetoquinol também investe em publicações regulares em revistas científicas reconhecidas, registros de patentes e desenvolvimento de uma rede de especialistas científicos. O P&D ainda atua na antecipação de mudanças regulatórias no campo de medicamentos veterinários. “O objetivo dessas iniciativas é fornecer o melhor serviço possível aos especialistas, criadores e tutores de cães e gatos. Temos sido muito bem-sucedidos nesse trabalho e colhemos excelentes resultados”, comenta Jorge Espanha.

O departamento de P&D da Vetoquinol emprega cerca de 180 pessoas, incluindo cerca de 60 gerentes científicos e 120 pesquisadores, para lidar com questões atuais de saúde e bem-estar animal. O papel principal da área é desenvolver medicamentos para registro nos países onde a Vetoquinol opera ou distribui seu portfólio. “Por isso, a Vetoquinol possui unidades de desenvolvimento de produtos em todo o mundo – na França, nos Estados Unidos, na Polônia e Brasil. E essa característica tem sido fundamental para nossa reputação global”, finaliza o diretor do Grupo Vetoquinol na América Latina e no Canadá.

Sobre a Vetoquinol Saúde Animal

A Vetoquinol Saúde Animal está entre as 10 maiores indústrias de saúde animal do mundo, com presença na União Europeia, Américas e região Ásia-Pacífico. Com expertise global conquistada ao longo de 90 anos de atuação – celebrados em 2023 – a empresa também cresce no Brasil, onde expande suas atividades há 12 anos, desde 2011. Grupo independente, a Vetoquinol projeta, desenvolve e comercializa medicamentos veterinários e suplementos destinados à produção animal (bovinos e suínos), animais de companhia (cães e gatos) e equinos. Desde sua fundação, em 1933, na França, combina inovação com diversificação geográfica. O crescimento do grupo é impulsionado pelo reforço do seu portfólio de soluções associado a aquisições em mercados de alto potencial de crescimento, como a brasileira Clarion Biociências, incorporada em 2019. No Brasil, a Vetoquinol tem sede administrativa em São Paulo (SP) e planta fabril em Aparecida de Goiânia (GO), atendendo todo o território nacional. Em termos globais, gera mais de 2,5 mil empregos e está listada na bolsa de valores Euronext Paris desde 2006 (com o símbolo VETO).