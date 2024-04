Inscrições Abertas na Escolinha de Futebol Infantil

A Prefeitura de Engenheiro Coelho, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, informa que estão abertas as inscrições para a Escolinha de Futebol Infantil, tanto masculina quanto feminina.

Para se inscrever, os interessados podem dirigir-se ao Ginásio Poliesportivo Mário Covas, localizado na Rua Benedito Neves de Oliveira, 263-429, Jardim Minas Gerais, de segunda a sexta-feira, nos horários das 8h às 11h e das 13h às 16h.

As atividades da Escolinha de Futebol ocorrem de segunda a sexta-feira, divididas em dois períodos. Durante três dias, as atividades acontecem no campo do Jardim Brasil, e nos outros dois dias, no Ginásio de Esportes, ambos no período da manhã, das 8h às 11h, e no período da tarde, das 14h às 17h.

De acordo com o Secretário de Esportes, a Escolinha de Futebol proporciona um ambiente onde as crianças podem não apenas aprender as habilidades básicas do esporte, como driblar, passar e chutar, mas também desenvolver habilidades sociais importantes, como trabalho em equipe, respeito aos colegas e disciplina. Além disso, a Escolinha promove a atividade física regular, essencial para combater o sedentarismo e promover um estilo de vida saudável desde cedo.

O Prefeito Dr. Zeedivaldo destacou que o futebol vai além de ser apenas um esporte popular em muitas partes do mundo; é uma atividade que oferece inúmeros benefícios para as crianças, desde o desenvolvimento físico até o crescimento emocional e social. Dentro desse contexto, a Escolinha de Futebol desempenha um papel crucial ao introduzir as crianças nesse universo, proporcionando não apenas treinamento esportivo, mas também valiosas lições para a vida.

O futebol é mais que um esporte, é um caminho para uma vida saudável e cheia de aprendizados! Inscreva-se já!