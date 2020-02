Inscrições abertas para aulas de flauta-doce gratuitas do projeto Dó Ré Mi Flauta em Paulínia

Estão abertas as inscrições para as aulas gratuitas de flauta-doce do projeto Dó Ré Mi Flauta, que trabalhará a musicalização de crianças de 7 a 14 anos na cidade de Paulínia.

O curso, que tem duração de um ano letivo, será ministrado às segundas-feiras com início em 9 de março.

O projeto Dó Ré Mi Flauta busca trabalhar a musicalização de crianças e adolescentes, despertando no público infantil o interesse por esta manifestação cultural, e também tem como objetivo levar até as comunidades o acesso livre e gratuito a esse bem cultural, proporcionando uma alternativa de lazer educativo.

Serão 4 turmas com 25 alunos cada, divididas por faixa etária, contemplando crianças e jovens de 7 a 14 anos de idade. As aulas serão ministradas uma vez por semana para cada turma, sempre às segundas-feiras, com duração de 1h20.

Realizado pelo Governo do Estado de São Paulo com produção da Sexteto, o projeto conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Paulínia e o patrocínio da LSL Transportes Ltda. por meio do Programa de Ação Cultural (ProAC) do Estado de São Paulo.

Cada aluno receberá como material de apoio uma apostila com os estudos que serão aplicados em sala de aula e exercícios para serem praticados fora das aulas.

O aluno também recebe uma flauta-doce para uso em aula, que ficará com o jovem para estudos em casa e até mesmo para praticar após o término do projeto e um CD com playback para auxiliar nos ensaios. Ao final do projeto, os alunos também realizarão uma apresentação aberta à comunidade.

Serviço – Inscrições abertas para as aulas do projeto Dó Ré Mi Flauta, que têm início no dia 09 de março e acontecem às segundas-feiras, às 9h30, 10h30, 13h e 14h na Divisão da Música, no Complexo do Paulínia Shopping (Av. Pref. José Lozano Araújo, 1515, Nossa Senhora Aparecida), em Paulínia. As oficinas têm duração de um ano letivo e são gratuitas, não sendo necessário pagamento de taxas nem materiais. As inscrições podem ser feitas pessoalmente no local das aulas ou pelo link: http://bit.ly/paulinia_1

Mais informações à imprensa:

Aline Soriani (MTb 83.160) – (19) 3731-3489 / (19) 98282-1758

aline.soriani@3sprojetos.com.br | www.3sprojetos.com.br