Inscrições abertas para curso de Cuidador de Idosos em Mogi Mirim

Em parceria com o governo estadual, o município irá sediar o curso Cuidador de Idosos. A previsão é que a capacitação seja organizada ainda neste ano, após o preenchimento das vagas que são limitadas a 20 participantes.

As inscrições gratuitas só podem ser efetivadas através do link www.viarapida.sp.gov.br/cursos/5128/cuidador-de-idosos.

A programação conta com carga horária total de 160 horas, divididas em duas etapas.

As aulas teóricas serão realizadas na Etec Pedro Ferreira Alves com currículo de 120 horas, enquanto as demais 40 horas de aulas práticas ocorrerão nas Instituições de Longa Permanência para Idoso (ILPI), sempre no período da tarde.