Inscrições Abertas para o 3º Festival de Cenas Curtas em Mogi Mirim: Uma Celebração do Teatro Local

A vibrante cena teatral de Mogi Mirim ganha destaque com a abertura das inscrições para o aguardado 3º Festival de Cenas Curtas. Organizado pela Secretaria de Cultura e Turismo da cidade, o evento promete ser uma celebração do talento e da criatividade dos grupos de teatro locais.

As inscrições, que são gratuitas, estão abertas desde 12 de março e vão até 30 de abril, oferecendo uma oportunidade imperdível para que grupos teatrais compartilhem suas produções e se conectem com a comunidade. Os interessados podem se inscrever facilmente através do link online: https://forms.gle/yBWx49sFr8SCwrPV9.

O festival, marcado para os dias 31 de maio e 01 e 02 de junho de 2024, promete transformar o Teatro “Tóride Sebastião Celegatti”, localizado no Centro Cultural ‘Professor Lauro Monteiro de Carvalho e Silva’, em um verdadeiro palco de celebração da arte teatral. Com uma programação repleta de diversidade e talento, o evento busca proporcionar aos espectadores uma experiência enriquecedora e inspiradora.

O 3º Festival de Cenas Curtas em Mogi Mirim é mais do que um evento teatral, é um convite para mergulhar na diversidade e na criatividade da cena teatral local. Não perca a chance de fazer parte desta celebração da arte e da cultura. Inscreva-se agora e prepare-se para vivenciar momentos inesquecíveis de emoção e inspiração no coração de Mogi Mirim.