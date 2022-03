Inscrições abertas para o Circuito Saúde III Etapa de Piracicaba

Com opção de corrida e caminhada, as inscrições gratuitas para a prova abrem no dia 07 de março e a prova será realizada no dia 20, com largada e chegada no Campo de Futebol da União do Porto

O Circuito Saúde III Etapa de Piracicaba abre as inscrições gratuitas para a prova de corrida e caminhada no dia 07 de março. Organizado pelo Clube Atlético Ipiranga, o evento será realizado no dia 20 de março com largada e chegada no Campo de Futebol da União do Porto com três circuitos: no caso da corrida, os participantes poderão escolher entre 5 e 10 km e a prova de caminhada, com 5 km. Serão disponibilizadas 2.000 vagas e os interessados devem se inscrever a partir do dia 07 de março através do site do Circuito Saúde III, lembrando que as inscrições fecham no dia 13, com possibilidade de encerramento antes do período estipulado caso todas as vagas sejam preenchidas.

A primeira largada será no dia 20, às 7h, para participar, os atletas deverão apresentar o comprovante de vacinação na retirada dos kits. Os atletas deverão chegar no local de prova com 30 minutos de antecedência da largada. O uso de máscaras é obrigatório na arena do evento, no funil de largada, chegada e nos primeiros 200 metros.

A premiação será por classificação geral masculina e feminina, recebendo troféu os 3 primeiros colocados através do tempo líquido. A Organização pede que os competidores não levem acompanhantes e avisa que não haverá guarda-volumes.

Sobre o Circuito Saúde III

O Circuito Saúde III tem o objetivo de incentivar o esporte para adolescentes, adultos e idosos.

Possui patrocínio da Glovis e da Candura, apoio da Electrolux e realização do Clube Atlético Ipiranga, Lei Paulista do incentivo ao esporte e o Governo de São Paulo.

Serviço:

Circuito Saúde III Etapa Piracicaba

Data: 20 de março, a partir das 7h

Local: Largada e chegada no Campo de Futebol da União do Porto, Avenida Alidor Percorari, Piracicaba – SP.

Inscrições gratuitas: A partir do dia 07 de março

Site: Circuito Saúde III Etapa Piracicaba