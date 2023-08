Inscrições Abertas para o Concurso Miss Pérola Negra 2023: Celebração da Diversidade e Elegância

A cidade de Jaguariúna se prepara para um dos eventos mais aguardados do ano, o Concurso Miss Pérola Negra 2023. Com duas emocionantes etapas, o evento celebra a beleza, a diversidade e a elegância das mulheres negras de jaguariuna. As inscrições estão oficialmente abertas e serão aceitas até o dia 31 de agosto, oferecendo uma oportunidade única para as candidatas brilharem nos palcos do Teatro Municipal Dona Zeneide. Com categorias distintas para as participantes, o concurso promete ser um verdadeiro espetáculo de empoderamento e autoexpressão.

O Miss Pérola Negra 2023 está programado para acontecer no dia 14 de novembro de 2023. O palco deslumbrante do Teatro Municipal Dona Zeneide será o cenário perfeito para exibir a graciosidade e a confiança das participantes. Sob os holofotes, a beleza da mulher negra será celebrada em sua totalidade, representando um importante passo em direção à inclusão e à valorização da diversidade étnica.

O concurso será dividido em duas emocionantes etapas, permitindo que todas as candidatas mostrem seu charme e personalidade única. A primeira etapa, intitulada “Miss Pérola Negra”, é destinada a participantes com numeração até o tamanho 42.

A segunda etapa, conhecida como “Miss Pérola Negra Plus Size”, é reservada para mulheres com numeração a partir do tamanho 46. Esta categoria destaca a diversidade de corpos e reforça a mensagem de autoaceitação e autoestima.

As interessadas em participar do Miss Pérola Negra 2023 podem se inscrever por meio do WhatsApp até o dia 31 de agosto. Basta entrar em contato com Lourdes Produções pelo número 19 999787689 para receber todas as informações e orientações necessárias. É importante ressaltar que as candidatas precisam ser residentes de Jaguariúna e ter no mínimo 17 anos para se qualificarem para o concurso. Essa é a oportunidade perfeita para as mulheres negras da cidade mostrarem sua beleza única e deixarem sua marca no mundo da moda e da elegância