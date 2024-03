INSCRIÇÕES ABERTAS PARA O CURSO “O ATENDIMENTO À MULHER COM DEFICIÊNCIA VÍTIMA DE VIOLÊNCIA”

A Prefeitura de Holambra e a Secretaria de Estado dos Direitos da Pessoa com Deficiência de São Paulo, por meio do programa TODAS in-Rede, estão com inscrições abertas para o curso gratuito “O Atendimento à Mulher com Deficiência Vítima de Violência”. A atividade é on-line, voltada para profissionais que atuam na rede de proteção à mulher vítima de violência no Estado de São Paulo. Interessados devem acessar o link http://apps.univesp.br/sdpd/até 25 de abril. As aulas começam no dia 29!