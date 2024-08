Inscrições Abertas para o I Circuito de Formação em Audiovisual em Santo Antônio de Posse

Santo Antônio de Posse, SP, sediará em outubro e novembro deste ano o I Circuito de Formação em Audiovisual, uma iniciativa gratuita e abrangente voltada para diferentes públicos. O principal objetivo do circuito é democratizar o acesso ao conhecimento audiovisual por meio de uma programação diversificada, com atividades online.

INSCRIÇÕES ABERTAS ATÉ 02/10/2024

Confira a Programação Completa:

1. Oficina Online: “Meu Primeiro Documentário”

Público-alvo: Jovens (16 a 25 anos)

Data: 29 de outubro, às 18h

Descrição: Esta oficina prática oferece uma imersão completa na criação de documentários, abordando desde a concepção da ideia até a distribuição. A metodologia inclui:

Concepção da Ideia: Desenvolvimento de temas relevantes e elaboração de roteiros.

Pré-produção: Planejamento logístico e preparação do equipamento.

Produção: Técnicas de filmagem, enquadramento, iluminação e captação de áudio.

Pós-produção: Edição de vídeo, cortes e efeitos visuais e sonoros.

2. Curso de Formação Teórica em Cinema

Público-alvo: Adolescentes (13 a 16 anos)

Data: 30 de outubro, às 18h

Descrição: Curso introdutório que explora a história e os movimentos do cinema, com ênfase especial no cinema brasileiro. O curso abordará:

Introdução ao Cinema: Conceitos básicos, história e marcos importantes.

Exploração de Gêneros Cinematográficos: Características e evolução dos gêneros.

Estudo de Diretores e Cinematografias: Análise de trechos de filmes e contribuições dos principais diretores.

Discussão e Reflexão: Debate sobre representação, identidade e ética no cinema.

3. Workshop Online: “Elaboração de Projetos Audiovisuais e Portfólio Cultural”

Público-alvo: Produtores culturais

Data: 25 de novembro, às 18h

Descrição: Este workshop foca na gestão e produção audiovisual, abordando a criação de projetos e portfólios culturais. A metodologia inclui:

Introdução à Gestão de Projetos: Princípios e ferramentas de gestão para o contexto audiovisual.

Elaboração de Projetos Audiovisuais: Desenvolvimento de conceitos, cronograma e orçamento.

Estruturação de Portfólio Cultural: Organização e apresentação de trabalhos anteriores.

Feedback e Networking: Troca de experiências e sugestões de aprimoramento.

4. Capacitação para Educadores: “Utilização do Cinema em Sala de Aula a partir da Lei Federal 13.006/2014”

Público-alvo: Gestores escolares e educadores

Data: 26 de novembro, às 18h

Descrição: Capacitação sobre a Lei Federal 13.006/2014, que determina a exibição de duas horas de cinema nacional no currículo escolar. A capacitação abordará:

Contextualização da Lei 13.006/2014: Objetivos e diretrizes da lei.

Exploração de Recursos Audiovisuais: Seleção e uso de filmes e vídeos educativos.

Desenvolvimento de Metodologias de Ensino: Elaboração de planos de aula e atividades pedagógicas.

Avaliação e Monitoramento: Estratégias para avaliar a eficácia das atividades e o impacto na aprendizagem.

5. Workshop Online: “Acessibilidade na Produção Audiovisual”

Público-alvo: Aberto a todos

Data: 27 de novembro, às 18h

Descrição: Workshop de três horas sobre acessibilidade na produção audiovisual, abordando técnicas para tornar o conteúdo mais acessível, incluindo legendagem, audiodescrição e interpretação em Libras.

Importante: As inscrições para as atividades estão abertas e podem ser feitas através deste formulário. Cada oficina online oferece um número limitado de 20 vagas, então inscreva-se o quanto antes para garantir sua participação e aproveitar essa oportunidade única de aprimorar seus conhecimentos no campo audiovisual.

Link de Inscrições: https://forms.gle/APaoVpgouxwyqKqQ7

Dúvidas? E-mail: laboratoriodecriar.contato@gmail.com

Este projeto é realizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, via Secretaria de Cultura e Turismo da Prefeitura de Santo Antônio de Posse.