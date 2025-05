Inscrições do 5º Festival Gastronômico de Artur Nogueira são prorrogadas

As inscrições do 5º Festival Gastronômico de Artur Nogueira foram prorrogadas até 19 de maio. Promovido pela Prefeitura – por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude – este ano o evento presta uma homenagem especial à tradicional culinária mineira com o tema “Eita Trem Bão”.

Os estabelecimentos interessados em participar do festival devem se inscrever exclusivamente pela internet, por meio do link: https://forms.gle/Snw749fkW5us7miT8. No mesmo endereço, também é possível consultar o regulamento completo da edição.

O evento acontece de 1º a 31 de julho e já se consolidou como parte do calendário oficial da cidade, sendo realizado com apoio e patrocínio de empresas locais. Segundo o prefeito Lucas Sia (PL), o festival reforça o compromisso da gestão em valorizar o comércio local e proporcionar experiências gastronômicas de qualidade para a população.

“O Festival Gastronômico já virou tradição em Artur Nogueira. A cada edição, conseguimos fortalecer os empreendedores, movimentar a economia e ainda oferecer um verdadeiro tour de sabores para todos os moradores”, destacou o prefeito.

VANTAGENS DE PARTICIPAR DO FESTIVAL

Além da visibilidade, os estabelecimentos participantes têm a chance de aumentar as vendas, fortalecer a marca, conquistar novos clientes e ampliar a presença nas redes sociais.

De acordo com levantamento das edições anteriores, mais de 90% dos participantes afirmaram que o festival atraiu novos consumidores e contribuiu para o aumento nas vendas de outros pratos do cardápio.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, reforça que o evento abrange uma ampla variedade de segmentos da gastronomia.

“O festival contempla bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias e sorveterias. O público pode saborear os pratos diretamente nos estabelecimentos, ou ainda optar por delivery e drive-thru. É uma forma democrática de levar sabor e tradição para todos”, afirmou.

SOBRE A 5ª EDIÇÃO

A temática deste ano – “Eita Trem Bão” – propõe um mergulho na rica cultura gastronômica de Minas Gerais, com pratos que resgatam memórias, tradições familiares e a essência da culinária mineira.

O evento está dividido nas seguintes categorias:

-Sobremesa – R$ 15,90 (Fatias de bolo/tortas, doces diversos, bolos no pote, açaí, sorvetes, mousse)

-Prato Feito – R$ 39,90 (Todo tipo de refeição que sirva um almoço ou jantar)

-Pizza – R$ 74,90 (Pizzas que sirvam 8 pedaços)

-Porção e Petisco – R$ 49,90 (Porções para serem compartilhadas entre duas ou mais pessoas)

-Quitute – R$ 14,90 (Salgadinhos, pastéis, cuscuz, tapioca, pão de queijo e comidas típicas)

-Comida Japonesa – R$ 59,90 (Combos de comida japonesa)

-Hambúrguer – R$ 33,90 (Hambúrgueres artesanais ou tradicionais)