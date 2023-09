Inscrições para concurso da Rainha da Expo Artur 2023 encerram nesta sexta

Interessadas devem se cadastrar pelo Portal Nogueirense de forma online e gratuita

O evento mais aguardado do ano já tem data marcada e promete agitar Artur Nogueira com o melhor da música sertaneja. A Prefeitura lembra a população que as inscrições para escolha de Rainha e Princesas da Expo Artur 2023 encerram nesta sexta-feira (15).

O concurso é válido para garotas com idade a partir de 18 anos, que residam em Artur Nogueira ou cidades que estejam em um raio de até 100 km. O cadastro é online e gratuito, disponível no Portal Nogueirense.

De acordo com a organização, no dia 17 de setembro, acontecerá a eliminatória para classificar 12 candidatas inscritas, na Réplica da Estação. Já os ensaios e reuniões preparatórias acontecerão na AIDAN nos dias 24, 27 e 29 de setembro.

O CONCURSO

Na última edição da Expo Artur, em 2022, Maria Eduarda Paes foi eleita a rainha; Júlia Thomé e Victoria Ferreira foram eleitas 2ª e 1ª princesas do rodeio, respectivamente.

Este ano, o concurso acontecerá no dia 30 de setembro, em estrutura montada na AIDAN, a partir das 20h. O público que quiser prestigiar o desfile, poderá adquirir o ingresso no valor de R$10, e ainda terá direito a explorar as vendas no bar. Após a eleição, a programação contará com um show musical ao vivo.

Além de representar a beleza nogueirense durante todas as noites de evento, a rainha e as duas princesas escolhidas receberão prêmios do comércio local e terão oportunidade de conhecer de perto os ídolos do sertanejo. O desfile está sendo organizado por Paulo Munhoz, respeitado produtor de eventos há 26 anos na região, experiente missólogo que já teve modelos reconhecidas no Miss São Paulo e Miss Brasil Infantil, e idealizador do tradicional Miss Universo Artur Nogueira.

EXPO ARTUR

A tradicional Festa do Peão de Artur Nogueira este ano acontecerá em dois finais de semana – de 20 a 22 de outubro e de 27 a 29 de outubro, em estrutura montada no Balneário Municipal. O evento é promovido pela Prefeitura e conta com apoio das Secretarias de Cultura & Turismo e Comunicação.

Confira abaixo as atrações musicais já confirmadas da Expo Artur 2023:

20/10 (sexta-feira) – Rayane e Rafaela e Henrique e Juliano

21/10 (sábado) – João Vitor e Samuel e Israel e Rodolffo

22/10 (domingo) – Cezar e Paulinho

27/10 (sexta-feira) – Grupo Menos é Mais

28/10 (sábado) – Luan Santana e Pedro Sampaio

29/10 (domingo) – Guilherme e Benuto