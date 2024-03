Inscrições para concurso público da Prefeitura de Artur Nogueira abrem dia 1º de abril

Edital já está disponível no site Nosso Rumo; são dezenas de vagas para mais de 50 funções

A Prefeitura de Artur Nogueira lançou o edital do tão aguardado concurso público. A iniciativa representa mais uma promessa do Plano de Governo do prefeito Lucas Sia (PSD) sendo cumprida, demonstrando o compromisso da gestão municipal com a transparência e a eficiência na administração pública.

São oferecidas dezenas de vagas para mais de 50 funções, de níveis fundamental incompleto/ completo, médio, técnico e superior com remunerações entre R$ 1.562,25 e R$ 16.685,45.

Para Sia (PSD), o concurso abre portas para a geração de novas vagas de emprego na cidade, com oportunidades para homens e mulheres de todos os níveis de escolaridade. Além disso, se destacam as vagas para a Guarda Civil Municipal (GCM).

“Estamos comprometidos em fortalecer nossa estrutura municipal e garantir que tenhamos profissionais capacitados para atender às demandas da população. Este concurso é mais um passo sólido em direção a esse objetivo”, frisou.

O edital completo está disponível no site da banca organizadora, o Nosso Rumo (https://www.nossorumo.org.br/). As inscrições abrem no dia 1º de abril e podem ser feitas diretamente pelo site da banca até o dia 29 de abril.

OPORTUNIDADES PARA TODOS OS NÍVEIS

Ensino fundamental incompleto: ajudante geral, auxiliar de mecânico, coveiro, cozinheira, gari, jardineiro, motorista II, pedreiro, pintor, vigia de patrimônio, agente de apoio escolar, auxiliar de departamento, borracheiro, eletricista, eletricista de autos, encanador.

Ensino fundamental completo: inspetor de alunos, mecânico de autos, motorista de ambulância, operador de máquinas, operador do sistema viário, servente de limpeza, topógrafo, tratorista.

Ensino médio completo/ técnico completo: agente comunitário de saúde, agente controlador de vetores, agente de desenvolvimento infantil, agente de trânsito, agente de vigilância sanitária, almoxarife, auxiliar de enfermagem, auxiliar de laboratório, auxiliar de topógrafo, auxiliar odontológico, fiscal de obras, fiscal de posturas, ouvidor, pregoeiro, programador de computação, secretário de escola, técnico em agropecuária, técnico em edificações, técnico em informática, técnico em laboratório, técnico em nutrição, técnico em radiologia.

Ensino superior completo: arquiteto, assessor de imprensa, assistente social, auditor fiscal tributário, biólogo, contador, educação física para educação especial, engenheiro agrônomo, engenheiro civil 1, engenheiro de segurança do trabalho, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, médico de saúde da família, PEB I – EJA, educação infantil, ensino especial, ensino fundamental, professor auxiliar, PEB II – arte, educação física, inglês, procurador jurídico municipal, psicólogo, psicopedagogo, regente, terapeuta ocupacional, tesoureiro.