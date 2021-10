Inscrições para creche e EMEI serão retomadas no dia 28 de outubro

A Secretaria de Educação informa que as inscrições para vagas e transferências de unidade escolar para Educação Infantil (Creche e EMEI) estão temporariamente suspensas e serão retomadas a partir do dia 28 de outubro.

Para realizar inscrição, os pais devem ser moradores de Paulínia e as crianças devem ter entre 4 meses de idade ou mais a 3 anos e 11 meses.

As inscrições serão realizadas somente no formato online, através do site da prefeitura (www.paulinia.sp.gov.br). Os documentos necessários são: certidão de nascimento da criança, documento do responsável e comprovante de residência.

Atualmente, o município atende 3.767 alunos em creche e não há fila de espera.