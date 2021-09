Inscrições para educação infantil de Cosmópolis terminam nesta quinta-feira

Da redação

As inscrições para educação de infantil de Cosmópolis, para ano letivo de 2022, terminam nesta quinta-feira (31). As inscrições podem ser feitas para a creche (4 meses à 3 anos) e educação infantil (4 e 5 anos).

As inscrições devem ser feitas nas creches e escolas de educação infantil de acordo com o dia e horário estabelecidos pelas unidades. Os atendimentos serão por senhas para evitar aglomerações.

Confira sobre matrículas nas creches

Confira informações sobre as matrículas para educação infantil

Os pais ou responsáveis devem apresentar os seguintes documentos: cópia da certidão de nascimento; cópia do RG da criança (se tiver); cópia do comprovante de endereço; cópia do cartão do SUS; cópias do RG e CPF do pai e da mãe ou do responsável legal e cópia da carteira de vacinação atualizada.

Mais informações no telefone 3812-1971

Fonte: PMC