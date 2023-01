Inscrições para Escolinhas Esportivas em Paulínia terão início no dia 23/02

A Prefeitura de Paulínia, através da Secretaria de Esportes, Cultura, Turismo e Eventos, realizará entre os dias 23 e 27 de janeiro as matrículas e rematrículas das Escolinhas Esportivas 2023.

As aulas terão início na segunda-feira, 30. Já as atividades de Natação e Hidroginástica estão ocorrendo desde o dia 4, para alunos já matriculados. Novas inscrições serão liberadas somente no segundo semestre.

No total, há 3 mil vagas disponíveis para crianças, jovens e adultos, moradores de Paulínia.

“Oferecemos atividades em diversos locais da cidade e para diversas faixas etárias, visando estimular a prática esportiva e o bem-estar dos nossos munícipes”, comentou o prefeito, Du Cazellato.

No ato da matrícula, o aluno receberá os horários e locais onde as aulas acontecerão. Todas as atividades são gratuitas.

Modalidades

Atletismo, Basquete, Fitness, Futebol, Futsal, Tênis, Tênis de Mesa, Vôlei e Vôlei de Praia

Matrículas e Rematrículas – De 23 a 27/1, das 8h às 17h, no Ginásio de Esportes Vicente Amatte, localizado no Centro

Ginástica Artística

Rematrículas – Dias 23 e 24/1, das 8h às 17h, no Ginásio de Esportes Itália Botasso Calegari, localizado no Jardim Calegaris

Novas Matrículas – Dias 26 e 27/1, das 8h às 17h, no Ginásio de Esportes Itália Botasso Calegari, localizado no Jardim Calegaris

Natação e Hidroginástica

Rematrículas e Matrículas – Somente no segundo semestre

Os documentos necessários para inscrição são:

Cópia de documento com foto (RG ou CNH), cópia de comprovante de endereço, 1 foto 3×4 e atestado médico (a pessoa terá 30 dias para providenciar, caso não tenha)