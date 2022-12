Inscrições para ingresso e transferência de vagas no ensino infantil voltam a ser realizadas em fevereiro

Com o fim do ano letivo, a Secretaria Municipal de Educação informa que o Departamento de Central de Vagas entrará em recesso. Por isso, no período entre 21 de dezembro de 2022 e 6 de fevereiro de 2023 não haverá inscrições para o ingresso ou transferência de vagas no ensino infantil. Até que as inscrições sejam retomadas, a equipe vai realizar a organização das turmas de salas de aula para o ano letivo de 2023 e manterá contato com as famílias que estão na lista de espera para preenchimento de vagas remanescentes.

Devido ao período de recesso não serão realizadas inscrições para crianças de 0 a 3 anos de idade de ingresso e transferência para os CEI’s (Centros de Educação Infantil) e OSC’s (Organizações da Sociedade Civil). A Secretaria Municipal de Educação destaca que neste intervalo não haverá cadastramento de transferência para as Emei’s (Escolas Municipais de Educação Infantil de Período Integral) para crianças de 4 e 5 anos de idade.

“Estes momentos de recesso são propícios para que a rede municipal de ensino ganhe novo fôlego para manter o ritmo de trabalho sem comprometer o cumprimento dos dias letivos previstos para o próximo ano de 2023”, disse o secretário de Educação, Paulo Paliari.

É importante ressaltar que o período de inscrições de vagas para o ensino infantil de Mogi Guaçu voltará ser realizado a partir do dia 7 de fevereiro de 2023, na sede da Secretaria de Educação, localizada na Avenida Bandeirantes, 945, no Parque Cidade Nova, de segunda a quinta-feira das 08h às 11h e das 13h às 15h.