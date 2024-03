Inscrições para o 9º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra começam nesta terça-feira

A partir desta terça-feira, 5 de março, a Secretaria Municipal de Cultura vai iniciar as inscrições para o 9º Concurso de Fotografia Retratos de Nossa Terra. As inscrições podem ser feitas até o dia 4 de abril por meio do formulário online disponível no link: https://bit.ly/RetratosNossaTerra24_Form. A premiação dos trabalhos vencedores será no dia 23 de abril, na sala de vídeo Célia Maria Stábile, no Centro Cultural, no Jardim Camargo.

A disputa será dividida em duas categorias, sendo elas: juvenil para adolescentes de 13 a 17 anos e adulta para maiores de 18 anos. Cada participante poderá enviar até três fotos independente da categoria na qual se inscrever juntamente com formulário de inscrição preenchido. “Os trabalhos devem ser individuais. Portanto, trabalhos em dupla e sem pseudônimos serão vetados e desclassificados”, explicou o titular da Pasta, André Sastri.

Ele disse que as fotografias deverão ter tamanho 20×30 cm no formato JPG e que ajustes de brilho, contrastes, saturação e nitidez serão aceitos. “Somente serão aceitos os trabalhos que contenham imagens relacionadas a Mogi Guaçu, coloridas ou em preto e branco e, essencialmente, que visem ressaltar a beleza de nossa terra e nossa gente”, comentou.

Os trabalhos serão analisados por júri que levará em conta a originalidade, técnica, adequação ao tema e criatividade e os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados com troféus. Após a escolha dos trabalhos, a divulgação com os nomes dos selecionados será feita por meio de publicação no Diário Oficial do Município pelo endereço: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html.

A exposição do 9º Concurso de Fotografia Retratos da Nossa Terra será de 15 de abril a 3 de maio, no hall de entrada do Centro Cultural localizado na Avenida dos Trabalhadores, 2.651, no Jardim Camargo. Mais informações pelo e-mail sc-contato@mogiguacu.sp.gov.br ou pelo telefone (19) 3811.8650 (fixo e WhatsApp).