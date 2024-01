INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO DA CORTE DO CARNAVAL SÃO PRORROGADAS ATÉ O DIA 20

As inscrições para o concurso que irá eleger a Rainha, a Princesa e o Rei Momo do Carnaval de 2024 foram prorrogadas. Os interessados podem se inscrever gratuitamente até sábado, dia 20 de janeiro, no Centro Cultural “Prof. Lauro Monteiro de Carvalho e Silva”, situado à avenida Santo Antônio, 430, Centro, de segunda a sexta-feira, das 9h00 às 16h00. Para o público da 3ª Idade, há também a opção de se inscreverem no Fundo Social. Pelo link é possível ter acesso ao regulamento e à ficha de inscrição e fazer a inscrição online.

CLIQUE AQUI

Além do status de Rainha, Princesa e Rei, os escolhidos também serão premiados. Para a Rainha (adulto e 3ª Idade), e o Rei Momo (adulto e 3ª Idade), a premiação será composta pela faixa com o título em que foi eleito (a), a coroa e R$ 1.000,00 em dinheiro. A Princesa (adulta ou 3ª idade com segunda maior pontuação) receberá a faixa, a coroa e o prêmio de R$ 600,00 em dinheiro.

O mandato da Corte encerra-se na eleição da Corte Momesca do Carnaval de 2025.