Inscrições para o Festival Gastronômico 2026 seguem abertas

Com temática inspirada na Copa do Mundo, evento será realizado em julho em formato de circuito gastronômico; inscrições acabam domingo (10)

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Juventude, abriu as inscrições para o Festival Gastronômico 2026. Neste ano, o evento traz como tema “Copa dos Sabores”, em alusão à Copa do Mundo de 2026, e promete movimentar o setor com uma proposta criativa e internacional.

Podem participar restaurantes, cafeterias, sorveterias, pizzarias, lanchonetes e demais comércios do setor de alimentação fora do lar. As inscrições seguem abertas até este domingo (10 de maio) e devem ser feitas pelo link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScgS9x56-a9xWQs0wFr4XDJTxYDnf5DjHfLiYw0oyx8ASh9lQ/viewform?usp=publish-editor.

O festival acontece de 1º a 31 de julho, em formato de circuito gastronômico. Durante todo o mês, os estabelecimentos participantes irão comercializar, em seus próprios espaços, pratos exclusivos criados especialmente para o evento.

A dinâmica desta edição propõe que cada comércio represente um país, definido por sorteio, desenvolvendo uma receita inspirada na culinária da nação. A iniciativa busca valorizar a criatividade dos empreendedores e proporcionar ao público uma experiência gastronômica com sabores do mundo inteiro.

Além da participação no circuito, os estabelecimentos também contarão com publicidade gratuita do prato nos canais oficiais de comunicação da Prefeitura, divulgação na mídia local e presença em materiais promocionais do festival.

De acordo com experiências de edições anteriores, a iniciativa também contribui para o aumento nas vendas e na conquista de novos clientes ao longo do período.

O prefeito Lucas Sia (PL) destacou a importância do festival para o fortalecimento da economia local “O Festival Gastronômico já se consolidou como uma grande oportunidade para os nossos comerciantes. Com o tema ‘Copa dos Sabores’, queremos incentivar ainda mais a inovação, valorizar os talentos locais e atrair o público para prestigiar o que Artur Nogueira tem de melhor”, afirmou.

EVENTO DE LANÇAMENTO

Como parte da programação, o evento contará com um lançamento oficial nos dias 24 e 25 de junho, na Lagoa dos Pássaros. A ação terá degustação de porções reduzidas dos pratos do festival, comercializadas a valores promocionais, além de um espaço gastronômico com os restaurantes participantes.

O ambiente será temático, inspirado na Copa do Mundo, com espaço de convivência e lazer para o público. No dia 24, também haverá telão para transmissão de jogo da Copa, ampliando a proposta de integração entre gastronomia e esporte.