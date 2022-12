INSCRIÇÕES PARA O FUTSAL FEMININO DE JAGUARIÚNA ENCERRAM NA QUARTA-FEIRA

As meninas de Jaguariúna que jogam futsal têm mais três dias para se inscreverem no 3º Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna. As inscrições das equipes que querem participar da competição se encerram na quarta-feira, dia 14.

Esta é a data limite para que as fichas sejam retiradas na sede da secretaria que fica no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão”. No local o atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

Podem participar do campeonato as meninas que tenham 15 anos ou mais.

De acordo com a Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer, no dia 10 de janeiro será realizado um congresso técnico com os times participantes para discutir como será a disputa e os regulamentos.

A previsão é que o Campeonato Municipal de Futsal Feminino de Jaguariúna comece no dia 15 de janeiro.