Inscrições para preenchimento de vagas temporárias de auxiliar de educação serão realizadas na segunda-feira

A Prefeitura de Mogi Guaçu, por meio da Secretaria Municipal da Educação, vai realizar na próxima segunda-feira, 20 de janeiro, inscrições para processo seletivo simplificado de candidatos ao provimento, em caráter temporário, de emprego público para auxiliar de educação. O cadastramento será feito somente de forma presencial das 8h às 11h e das 13h às 16h, na sede da Pasta, localizada na Avenida Bandeirantes, 945, na Vila Pinheiros.

Ao todo, serão inicialmente 25 vagas com salário de R$ 1.813,51 + R$ 2.767,06 (diferença do piso salarial profissional nacional) para 200 horas/mensais. Para inscrever-se, o candidato deverá ler atentamente o edital completo desse processo seletivo, que foi publicado nesta quinta-feira, 16 de janeiro, no Diário Oficial do Município pelo link: https://dosp.com.br/exibe_do.php?i=NTk0Nzgz, a partir da página 2.

O processo destina-se a contratação dos candidatos constantes das listagens definitivas, homologadas, com a convocação individual, na medida da demanda e necessidade do Serviço Público Municipal, cuja vigência será de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Também não é garantida a chamada de todos os aprovados constantes das classificações definitivas, observada a quantidade de vagas disponíveis e a real necessidade da Administração Municipal e sua capacidade orçamentária/financeira.

O resultado da prova de títulos, classificação final, homologação e demais informações serão publicados, única e exclusivamente, no site www.mogiguacu.sp.gov.br, no quadro de avisos da Secretaria Municipal da Educação e no Diário Oficial do Município pelo link: https://www.mogiguacu.sp.gov.br/diario.html.