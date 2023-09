Inscrições para processo seletivo do CISMETRO terminam neste sábado

As inscrições para o processo seletivo do Consórcio Intermunicipal de Saúde na Região Metropolitana de Campinas, o CISMETRO, terminam neste sábado, dia 30 de setembro. O certame conta com vagas para treze cidades – entre elas, Holambra.

Estão disponíveis, para a Cidade das Flores, cargos como servente geral, assistente social, recepcionista, cuidador de idosos, auxiliar de farmácia e cirurgião dentista. Os salários variam de R$ 1.633,00 a R$ 4.744,00. Os valores de inscrição são de R$ 9,30 para funções que exigem Nível Fundamental, R$ 9,60 para as de Nível Médio e R$ 10,10 para as de Nível Superior. Interessados devem acessar o site www.consulpam.com.br, onde está disponível o edital completo.

Segundo o CISMETRO, o certame destina-se “às vagas declaradas no quadro de empregos de provimento temporário”. Entre os requisitos exigidos estão ter 18 anos ou mais, estar em dia com as obrigações eleitorais e, no caso dos homens, também com o serviço militar.