Inscrições para prova de abertura do Circuito de Corridas dos Distritos vão até domingo

As inscrições para a prova de abertura do Circuito de Corridas dos Distritos temporada 2024, podem ser feitas até o próximo domingo, dia 31 de março. Para os corredores que competem individualmente, o endereço da inscrição é www.inscrevafacil.com.br/evento/circuitodosdistritos e quem participa de grupos, tem o canal de atendimento distritoscampinas@gmail.com, onde terá a mesma agilidade no atendimento com valor (dependendo da quantidade de atletas) mais generoso.

Nesta temporada, a exemplo dos anos anteriores, o Circuito de Corridas dos Distritos, promovido pela Secretaria de Esportes e Lazer, vai ter a disputa de seis etapas e a primeira será no domingo, dia 7 de abril, no Largo do Rosário, com largada e chegada na Avenida Francisco Glicério.

Começar o evento na região central, com a prova percorrendo locais históricos, é uma forma de homenagear os 250 anos de fundação da cidade de Campinas. As outras cinco provas ocorrerão nos distritos do Ouro Verde, Barão Geraldo, Vila Padre Anchieta e Joaquim Egídio.

Kit econômico

Para atender melhor à população e ampliar cada vez mais o tom democrático das provas de rua, toda inscrição será na modalidade Kit Econômico, no valor de R$ 54,00. O atleta que quiser a camiseta da etapa (alguns correm com a marca do patrocinador, assessoria ou empresa que representa), deverá fazer a opção no ato da inscrição, portanto até o dia 31 de março.

As camisetas disponibilizadas aos interessados com alusão áa etapa centro, são de tecido técnológico na grade Unissex Tams,P, M, G, GG e Baby Look feminino. Cada etapa terá um layout específico. Neste ano, a premiação será destinada aos cinco primeiros colocados por faixa etária, mantendo-se a premiação geral para os cinco melhores tempos no masculino e feminino.

As etapas e os locais do Circuito de Corridas dos Distritos 2024

– 1ª etapa Centro – 07 de abril ( Largo do Rosário, Av. Francisco Glicério s/nº)

– 2ª etapa Ouro Verde – 09 de junho (Praça Emil Rached, Rua Waldemar Bristtote s/nº)

– 3ª etapa Campo Grande – 04 de agosto (Praça João Amazonas, Rua Edson Luís Rigonato nº497)

– 4ª etapa Barão Geraldo – 08 de setembro (Praça Durval Pattaro s/nº,Rua Francisco B. Filho s/n°)

– 5ª etapa Vila Padre Anchieta – 03 de novembro (Praça de Integração, Av. Papa João Paulo II s/nº)

– 6ª etapa Joaquim Egídio –01 de dezembro (Praça Arthur Geraldo Vicentini s/nº, Rua Manoel Herculano da Silva Coelho s/n°)