Instalações de brinquedos em praças do município

As instalações são para trazer novos brinquedos

A prefeitura de Engenheiro Coelho concluiu instalações de brinquedos em praças do município nesta quarta-feira (8). A ação criou pontos de brinquedos e substitui antigos. As instalações incluem escorregadores, balanços e gira-gira.

De acordo com a Prefeitura Municipal, as seguintes praças foram atendidas: Antônio Batistela, Praça da antiga Câmara Municipal, Luiz Fávero, Bairro Universitário e Praça da Terceira idade. A obra está relacionada às melhorias nas áreas de lazer do município.