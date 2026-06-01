Instituição de Mogi Mirim recebe acervo literário pelo Projeto Cofre de Aventuras

Iniciativa será realizada nesta terça-feira, dia 2, com oficinas lúdicas, doação de livros infantis e materiais pedagógicos

Alunos e professores da Instituição de Incentivo à Criança e ao Adolescente, ICA, em Mogi Mirim, serão contemplados nesta terça-feira, dia 2 de junho, com a entrega de acervos literários e pedagógicos por meio do Projeto Cofre de Aventuras.

A iniciativa é patrocinada pela Neoenergia, por meio da Lei Rouanet, e realizada em parceria com o Instituto Neoenergia, dentro do Edital Transformando Energia em Cultura.

Desenvolvido na área de concessão da Neoenergia Elektro, o Projeto Cofre de Aventuras tem como objetivo ampliar o acesso à literatura infantil por meio de atividades lúdicas e educativas. A proposta inclui oficinas conduzidas por mediadores especializados, com dinâmicas inspiradas em obras literárias, jogos de perguntas, desafios criativos e atividades artísticas relacionadas aos temas dos livros.

A instituição receberá a doação definitiva de um mobiliário temático em formato de cofre de tesouros, concebido como uma minibiblioteca lúdica e interativa. A cerimônia de entrega está prevista para ocorrer às 11h, no Jardim Planalto.

O acervo reúne 60 livros infantis novos, distribuídos em 15 títulos da literatura brasileira, incluindo obras clássicas e exemplares adaptados em braille, ampliando o acesso de crianças com deficiência visual.

Além dos livros, o cofre também contará com 20 materiais educativos, entre eles fantoches, jogos pedagógicos, massa de modelar, caixas de lápis de cor, canetas, giz de cera e folhas coloridas. Os recursos poderão ser utilizados nas atividades pedagógicas desenvolvidas no dia a dia da instituição.

Para Renata Chagas, diretora-presidente do Instituto Neoenergia, ampliar o acesso à leitura é uma forma de fortalecer a educação e criar oportunidades para as novas gerações.

“Ampliar o acesso à leitura é fundamental para fortalecer a educação e criar oportunidades para as novas gerações. Dessa forma, apoiar iniciativas como o Cofre de Aventuras é contribuir para que crianças tenham contatos com livros, histórias e experiências que estimulam o pensamento crítico, a criatividade e o aprendizado”, destaca.

Segundo Everton Zaniboni, coordenador do projeto, a proposta é transformar a leitura em uma experiência coletiva e estimulante para as crianças.

“O Cofre de Aventuras nasce com a missão de aproximar as crianças do universo mágico da leitura. Mais do que entregar livros, queremos criar experiências que despertem a curiosidade, incentivem a imaginação e fortaleçam o vínculo das crianças com as histórias. O cofre permanece como um espaço vivo dentro da instituição, estimulando professores e alunos a continuarem explorando os livros e as atividades educativas”, afirma Zaniboni.

Fonte: Projeto Cofre de Aventuras

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