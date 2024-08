Instituições de Amparo se unem para ações em defesa das mulheres vítimas de violência

Uma reunião que ocorreu no dia 14 de agosto reuniu representantes da Câmara Municipal, da 10 ª Subseção OAB Amparo, da Guarda Civil Municipal – Patrulha Maria da Penha; da Prefeitura Municipal – Secretaria de Desenvolvimento Social e Cidadania e do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas-Amparo) para planejarem ações periódicas e efetivas de conscientização e atendimento de mulheres vítimas de violência no município.

Todas essas instituições são integrantes da rede de apoio às mulheres que passam por situações de opressão ou violência, sejam elas física, psicológica, moral, sexual ou patrimonial. Em todas elas, apesar dos esforços, existem desafios a serem superados como a falta de recursos, a necessidade de profissionais especializados e a dificuldade em garantir uma abordagem coordenada e contínua para cada caso.

Na ocasião, foi ressaltada a importância de oferecer um sistema bem coordenado entre os participantes a fim de garantir suporte efetivo às mulheres quanto à proteção imediata e também o acompanhamento psicológico, jurídico e social.

Dentre as próximas ações, ficou definida a realização de ações de conscientização do tema; maior divulgação da rede com os contatos telefônicos e locais de atendimento; melhora da estruturação do atendimento; estudo para implantação da Casa de Acolhimento.

Destacou-se também que a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal é o mais novo canal nessa rede de atendimento, sendo uma importante aliada na coleta de informações que possam contribuir com a realização de políticas públicas de proteção.

São telefones de atendimento à mulher em situação de vulnerabilidade em Amparo: Central de Atendimento à Mulher – 180; Polícia Militar – 190; Policia Civil – 3807.6644, Guarda Civil – Patrulha Maria da Penha – 153 ou 3807.7922; Santa Casa Anna Cintra – 3808.8720; Hospital Beneficência Portuguesa – 3807.4999; Unimed – 3808.7070; Creas – 3807.3034; OAB – 3808.3111; Conselho Tutelar – 3807.8623; Promotoria de Justiça – 3807.6888 e Câmara Municipal – Procuradoria 3817.9698.