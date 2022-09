Instituo Ideia Coletiva lança 3º livro infantil abordando saudade e luto

_Evento gratuito, marcado para 24/9, em Campinas, traz exposição de

ilustrações e promove doação de livros para crianças atendidas por

uma ONG da região_

Campinas/SP; A amizade é um dos sentimentos mais puros que conhecemos

ainda na infância. Por isso, insistimos em preservar nossos amigos que

se apresentam de diferentes formas, inclusive como animais de

estimação. E é justamente essa relação que o livro Jamila e Aurora

aborda de uma maneira muito sensível. O livro, escrito pela

arte-educadora Kora Prince e ilustrado por Izabel Magnani, é o terceiro

produzido pelo Instituto Ideia Coletiva. O lançamento, que ocorrerá no

dia 24/9, às 16 horas, no Goma Arte e Cultura, em Barão Geraldo, será

gratuito e aberto ao público.

O livro Jamila e Aurora aborda temas sensíveis e muito necessários de

serem trabalhados desde a infância.Amizade, saudade, luto e amor são

evidenciados na relação de Jamila com a cachorrinha Aurora. A menina

se prepara para o momento em que precisará se despedir da cachorrinha,

que está ficando velha e doente. “Tentei expressar neste livro o que eu

sinto cada vez que algum amigo se torna uma estrelinha”, explica Kora,

que também comemora a finalização de seu primeiro livro infantil.

Esse é o terceiro livro produzido pelo Instituto Ideia Coletiva e o

primeiro feito de forma independente.

O Instituto Ideia Coletiva busca reforçar a importância da leitura,

principalmente para as crianças. Bem por isso, promove a ação social

de doação de livro. Cada exemplar de Jamila e Aurora custa R$25, mas

uma opção é comprar dois livros por R$40, destinando um deles para

doação. Os exemplares beneficiarão crianças atendidas pela ONG

Centro Comunitário do Jardim Santa Lúcia, em Campinas. Quem não puder

comparecer ao lançamento do livro, poderá fazer a encomenda dos

exemplares e receber em casa. “A nossa ideia é facilitar ao máximo o

acesso das pessoas aos livros e, claro, sensibilizar para a doação que

vai proporcionar uma oportunidade de leitura a outras crianças”,

reforça Kora.

O evento de lançamento do livro será marcado por uma exposição da

artista-visual e ilustradora do livro Izabel Magnani, que trará sua

pesquisa com paisagens e mandalas, em colagem ou tecidos em fios de lã,

além de outras técnicas e, também, pela Feirinha do Amor, das 14 às

22 horas, com barracas de artesanato, brechó e comidas e pelo quintal

com parquinho e discotecagem, a partir das 17 horas.

Sobre o Instituto Ideia Coletiva:

O Instituto Ideia Coletiva é um ponto de cultura, uma OSCIP

(Organização da Sociedade Civil de Interesse Público) e possui

reconhecimento do Ministério da Justiça e demais órgãos públicos.

Atuamos na formação e difusão cultural, através de diversas

linguagens artísticas, idealizando e executando projetos em todo

território nacional.

Serviço:

_Instituo Ideia Coletiva lança 3º livro infantil abordando saudade e

luto_

Data: 24/9 – Sábado

Local: Campinas – Goma Arte e Cultura – Av. Santa Isabel, 518 – Barão

