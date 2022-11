Instituto CCR e Renovias iniciam campanha de arrecadação de brinquedos para o Natal Solidário

Que tal doar um brinquedo novo ou em bom estado e fazer o Natal de

alguma criança mais feliz? É com este objetivo que a Renovias e o

Instituto CCR se uniram para promover a campanha Natal Solidário. A

ação, que acontece até 09 de dezembro, consiste na arrecadação de

brinquedos em locais estratégicos da malha viária de cobertura da

concessionária.

Serão 18 pontos de arrecadação, que você confere ao final deste

texto. A iniciativa mobiliza colaboradores da concessionária, além da

participação dos clientes de rodovias para a prática da solidariedade

e da ação voluntária. A proposta é engajar os colaboradores e os

clientes da concessionária, garantindo a transformação social.

Para realizar a doação de um brinquedo novo ou em bom estado, basta

levá-lo até um dos postos de arrecadação. Os brinquedos arrecadados

serão doados a organizações sociais que atendem a população em

situação de vulnerabilidade social. “Um dos pilares centrais de

atuação do Instituto CCR é a Inclusão Social, no qual temos o

intuito de fomentar iniciativas para ampliação do acesso à saúde

para a população que, dentre outras estratégias, inclui o combate à

desigualdade social. É com este propósito que todos os anos

estimulamos a solidariedade por meio da doação. Já que o Natal é uma

época contagiante e feliz, nada mais justo do que escolher este

período para sensibilizarmos o público interno e externo e motivarmos

o amor ao próximo”, diz Ariane Teles, analista de Responsabilidade

Social do Instituto CCR.

Neste ano, a campanha será promovida junto com a empresa Umbigo do

Mundo, por meio de seu projeto social Educação para Gentileza e

Generosidade, idealizado com o Instituto Mauricio de Sousa, para

divulgação dos 7 Princípios da Educação para Gentileza e

Generosidade (7 PEGG).

SERVIÇO – PONTOS DE COLETA PARA AS DOAÇÕES

SEDE ADMINISTRATIVA

Renovias | Rodovia SP-340, km 161, sentido Sul – Mogi Mirim

PRAÇAS DE PEDÁGIO

Praça de Jaguariúna | Rodovia SP-340, km 123

Praça de Estiva Gerbi | Rodovia SP-340, km 192

Praça de Casa Branca | Rodovia SP-340, km 221

Praça de Mococa | Rodovia SP-340, km 254

Praça de Pinhal | Rodovia SP-342, km 191

Praça de Águas da Prata | Rodovia SP-342, km 240

Praça de Aguaí | Rodovia SP-344, km 219

Praça de São João da Boa Vista | Rodovia SP-344, km 230

Praça de Itobi | Rodovia SP-350, km 252

ÁREA DE DESCANSO

Rodovia SP-340, km 151, sentido Sul – Mogi Mirim

BASES OPERACIONAIS

Base SAU Holambra | Rodovia SP-340, km 140, sentido Norte

Base SAU Mogi Guaçu | Rodovia SP-340, km 175, sentido Sul

Base SAU Aguaí | Rodovia SP-340, km 200, sentido Norte

Base SAU Casa Branca | Rodovia SP-340, km 238, sentido Norte

Base SAU Mococa | Rodovia SP-340, km 257, sentido Norte

Base APH Espírito Santo do Pinhal | Rodovia SP-342, km 191, sentido

Oeste

Base SAU São João da Boa Vista | Rodovia SP-344, km 223, sentido Leste

