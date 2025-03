INTEGRAÇÃO REÚNE NOVOS PROFESSORES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, ESPORTES E LAZER

A Secretaria de Juventude, Esportes e Lazer (SEJEL) da Prefeitura de Jaguariúna promoveu na manhã desta segunda-feira (17) uma integração para os professores contratados por meio de chamamento público (credenciamento) para ministrar as aulas dos programas executados pela pasta.

Estiveram presentes autoridades, todos os gestores dos departamentos da SEJEL, além dos representantes do Conselho Regional de Educação Física (CREF4/SP), Carlos Bueno de Camargo (Caíca) e Paulo Rogério Sabione (Periquito), que foram homenageados com um troféu em reconhecimento e agradecimento por suas presenças. Na ocasião, os professores também receberam um kit fornecido pelo CREF4/SP.

O evento teve como objetivo capacitar e integrar os novos profissionais, apresentando o funcionamento da SEJEL, sua estrutura administrativa, as políticas públicas desenvolvidas e os objetivos da nova gestão no atendimento aos munícipes.

Foto : Divulgação SEJEL/PMJ