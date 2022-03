INTEGRANTES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA MULHER DE JAGUARIÚNA TOMAM POSSE

As integrantes do CMDMJ (Conselho Municipal dos Direitos da Mulher de Jaguariúna) tomaram posse na manhã desta terça-feira, 8 de março – Dia Internacional da Mulher –, em cerimônia realizada no Paço Municipal, que contou com as presenças do prefeito Gustavo Reis, da vice-prefeita e secretária municipal de Meio Ambiente, Rita Bergamasco, e da Secretária de Assistência Social, Andréa Dias Lizun.

O Conselho, criado pela Lei Municipal nº 2.772, de 16 de dezembro de 2021, é composto por 12 titulares e suas respectivas suplentes, com mandato de dois anos, sendo seis mulheres representando a sociedade civil e seis representando o poder público (Confira a relação completa das integrantes abaixo).

O vereador Ton Proêncio, autor da indicação do conselho, também participou da cerimônia, representando a Câmara Municipal.

O prefeito Gustavo Reis ressaltou o trabalho das mulheres e a presença feminina no governo municipal, onde oito das 15 secretarias são comandadas por mulheres. “Quero parabenizar todas vocês pelo Dia Internacional da Mulher e parabenizar esse conselho. Que a gente possa sair daqui com mais políticas públicas para que possamos dar às mulheres mais condições necessárias para que a gente tenha uma sociedade mais plural e fraterna”, disse.

“Hoje é um dia especial, não só porque é o Dia da Mulher, mas porque estamos implantando esse conselho tão importante. É um espaço de construção e implementação das políticas públicas das mulheres na cidade. Temos grandes desafios em nosso município e por isso conto com a participação de todas vocês”, disse a secretária Andréa Dias Lizun.

“Só quero cumprimentar todas vocês hoje, que com certeza vão fazer a diferença nesse novo conselho. Já temos várias ações nessa área, mas acho que podemos ir muito além, temos condições de fazer um trabalho de empoderamento feminino ainda maior”, afirmou a vice-prefeita Rita Bergamasco.

OBJETIVO E REUNIÃO

O Conselho tem como finalidade promover a discussão e indicar ao Executivo municipal as diretrizes para o planejamento e a implantação de programas e ações de políticas públicas voltadas à mulher e suas necessidades.

São atribuições do CMDMJ a articulação com os demais conselhos de direitos para o acompanhamento e avaliação de programas, projetos e serviços desenvolvidos no Município, voltados especificamente para a mulher, além de estimular, apoiar e desenvolver estudos e debates sobre a condição da mulher jaguariunense.

A primeira reunião do novo conselho foi marcada para a próxima terça-feira, dia 15 de março, às 9h, na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social, na Rua Júlia Bueno, 191, no Centro. Os telefones para contato são: (19) 3837-3311 e 3867-3935 e o e-mail é conselhodamulher@jaguariuna.sp.gov.br.

Composição do Conselho:

Titulares:

Maria Luiza Amorim da Silva Peres

Ely Cristina de Almeida Godoy

Renata Rodrigues Miranda Lopes

Karen Aparecida Cruz de Oliveira

Júlia Cristina Cerqueira Rodrigues

Priscila Mendes Iope

Thaís Santiago Leite

Amanda Fátima Guidetti

Kátia do Carmo F. N. Pires de Camargo

Maria Helena Mastrotti Machado

Eliani Maria das Neves

Sandra Regina de Souza

Suplentes:

Andréa Dias Lizun

Rosali Aparecida Mussato da Silva

Tatiana Rodrigues Koski Dalla Rosa

Rafaela Catão Pires Bergamasco

Mônica Letícia Lisboa Nascimento

Leide Aparecida Souza

Nathaly Fernanda de S. Affonso Martins

Giovana C. B. Valente

João Rodrigues dos Santos

Ana Letícia Albani Franco

Alzira Eleani de Campos Souza Venturini

Janaína Oliveira Ambrósio Dias