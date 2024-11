Inteligência Artificial já está disponível no campo e ajuda os agricultores a produzirem mais e com sustentabilidade

A Inteligência Artificial (IA) está contribuindo para o sucesso da agricultura. A tecnologia oferece suporte técnico aos produtores rurais para que conheçam melhor suas propriedades e, a partir daí, usem os produtos biológicos mais indicados para as necessidades específicas, seja em termos de manejo de pragas, melhoria da fertilidade do solo ou desenvolvimento e nutrição de plantas, para elevar os patamares de produtividade da lavoura.

A novidade é oferecida pela Biotrop, empresa brasileira referência em tecnologias biológicas e naturais para a agricultura e que lidera a inovação no setor. “Nossa primeira IA está ligada ao serviço da Biotrop de análises metagenômicas de solo, o Agrobiota, que pesquisa a microbiota da área e proporciona aos agricultores dados essenciais para o seu negócio. A análise revela detalhes sobre os microrganismos presentes no solo, entendendo como interagem e influenciam a saúde e a nutrição das plantas”, explica Samuel Galvão Elias, coordenador de bioinformática da Biotrop.

Devidamente interpretados, os dados são disponibilizados aos agricultores em uma plataforma específica da empresa, que inclui recomendações de manejo e das soluções biológicas mais adequadas. “Na prática, nossa ferramenta de IA é capaz de gerar uma interpretação altamente informativa e sintética, para tomada de decisão de maneira mais acurada e inteligente”, ressalta Elias.

Essa é a primeira de diversas tecnologias com base em Inteligência Artificial em testes pela Biotrop. “Como líderes de mercado, buscamos estar à frente da modernização tecnológica, utilizando a IA como propulsor desse processo. Agregar mais essa tecnologia amplia o leque de opções dos nossos clientes agricultores, ajudando-os a potencializar a produção e a rentabilidade, e da maneira mais sustentável possível”.

Sobre a Biotrop

A Biotrop é uma empresa brasileira referência em tecnologias naturais e biológicas para a agricultura. A companhia leva ao agricultor o que há de mais avançado em soluções que contribuem para o sucesso dos cultivos, com a união dos conceitos de sustentabilidade e agricultura regenerativa. Para cumprir sua missão, a Biotrop conta com avançadas unidades de multiplicação industrial de microrganismos, realiza investimentos massivos em inovação, pesquisa, desenvolvimento e registros e aposta em alianças estratégicas para acessar e desenvolver as melhores tecnologias biológicas.