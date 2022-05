Inter reforça defesa com novo zagueiro para sequência da Série D

Felipe Camargo tem 23 anos e está regularizado para a partida deste sábado

A Inter de Limeira anunciou nesta quinta-feira a contratação do zagueiro Felipe Camargo, de 23 anos, para reforçar a defesa do time na sequência da Série D do Campeonato Brasileiro.

O jogador estava no Avaí e ainda não disputou uma partida oficial na temporada. Ele foi revelado nas categorias de base do Figueirense e também tem passagens por São Paulo e Cuiabá.

Felipe é a 15ª contratação do Leão para a campanha do nacional. Ele já foi inscrito no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e está à disposição do técnico Roger Silva para o próximo compromisso.

A Inter volta a entrar em campo para tentar se reabilitar na Série D neste sábado, contra a Ferroviária, às 17h, na Fonte Luminosa. A equipe vem de derrota por 3 a 1 do Real Noroeste e ocupa a quarta colocação do Grupo 6, com cinco pontos.