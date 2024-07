Interbairros, nova via que liga a Vila Izaura a Penha do Rio do Peixe, é inaugurada

Foi inaugurada na manhã desta quinta-feira, 4, a Rua Vereador Sebastião Manoel, também chamada de Interbairros. A nova via, que possui aproximadamente 500 metros, é um prolongamento da Rua Prof. Aylton Brandão que passa atrás do campo da Vila Izaura e abaixo do Recinto Agropecuário, chegando à Rua Rua Jacob Audi, na Penha do Rio do Peixe, onde também foi construída uma rotatória.

Autoridades locais, dentre elas o Prefeito Toninho Bellini e o vice Mário da Fonseca, moradores dos bairros e familiares do homenageado participaram da cerimônia solene.

Discursando em nome da família de Sebastião Manoel e também em nome da Câmara Municipal, a vereadora Beth Manoel, que é filha do homenageado, fez questão de enfatizar a atenção que o atual Chefe do Executivo deu a essa obra, que era almejada pelos moradores da região há muitos anos. “Essa rua sempre foi o sonho do meu pai. E a gente sempre fazia as indicações, mas foi somente quando o prefeito Toninho Bellini assumiu que ele atendeu esse pedido. Fiquei muito feliz não apenas pelo nome do meu pai nessa rua, mas pela atenção que o prefeito deu a esse pedido”, declarou.

O prefeito Toninho Bellini explicou que essa demanda vinha sendo debatida junto com sua equipe justamente devido a necessidade de se criar estratégias para desafogar o trânsito da Avenida Comendador Virgolino de Oliveira e também da Avenida Rio Branco. Falou também da importância desse novo acesso para as indústrias instaladas na região. “Todos os projetos que estão em andamento nós reunimos e debatemos diariamente. E essa obra foi planejada porque percebíamos que o movimento nessas duas avenidas é muito grande. Foi pensando em alternativas que planejamos essa obra que se tornará uma via rápida e irá melhorar muito o fluxo dessas avenidas e, consequentemente, de nossa cidade”, afirmou.

A primeira etapa da obra, que foi iniciada em janeiro, contemplou limpeza total da área, terraplenagem, drenagem, pavimentação asfáltica, sinalização horizontal e vertical, construção de calçadas com rampas de acessibilidade e também a rotatória no entroncamento com a Rua Jacob Audi para dar maior fluidez ao trânsito. A empresa responsável foi a Limpav Terraplenagem e Pavimentação LTDA – EPP, que venceu a concorrência pública com o valor de R$ 1.450.012,47.

A segunda fase, que está sendo finalizada, começou em junho e diz respeito à iluminação do local. Foram instaladas as redes primária e secundária de energia e agora estão sendo colocados os braços com as luminárias. A empresa VBE Engenharia & Consultoria LTDA foi a vencedora da licitação com valor global de R$ 294.149,22.

O trânsito no local já está liberado para veículos e a nova via também se tornou atrativo para práticas de caminhadas de moradores da região.

Sobre o homenageado Sebastião Manoel

Sebastião Manoel nasceu em Pouso Alegre (MG) em 27 de abril de 1939 e mudou-se para Itapira ainda criança, filho de João Manoel e Sebastiana Pereira Manoel, em uma família de sete irmãos. Aos 24 anos, casou-se com Maria de Jesus de Oliveira (Nina), uma mulher talentosa, com quem teve dois filhos: Elizabete Donizete (atual vereadora Beth Manoel) e João Cássio.

Dedicou-se à Câmara Municipal de Itapira por cinco legislaturas, sendo a última delas entre 2005 e 2008. Sua conduta honrada e ponderada como legislador o destacou como um dos vereadores mais ativos de nossa Casa de Leis. Ele foi membro do grupo de vereadores responsáveis pela elaboração da Lei Orgânica do Município de Itapira, um marco importante para a cidade.

Sebastião Manoel foi uma figura muito estimada por todos que o conheceram, sempre pronto para servir. Ele faleceu aos 77 anos, em 16 de julho de 2016, deixando um legado de generosidade, humildade e responsabilidade.