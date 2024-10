INTERLIGAÇÃO DA ADUTORA DA ZONA SUL SERÁ REALIZADA NESTA QUARTA

O Saae (Serviço Autônomo de Água e Esgotos) de Mogi Mirim irá executar a interligação da adutora que abastece a Zona Sul nesta quarta-feira (9). A interligação é a última etapa das obras que vêm sendo realizadas para melhorar o abastecimento de água da região. O trabalho será iniciado às 5h00 e a previsão é de que esteja concluído até às 15h00.

A intervenção pode afetar o abastecimento dos bairros Vila Bianchi, Parque das Empresas, Jardim Planalto, Jardim Floresta, Parque Real, Maria Beatriz, Distrito Industrial II José Luiz Torrani, Chácaras Sol Nascente, São Francisco e o distrito de Martim Francisco. A autarquia recomenda aos moradores destas regiões que poupem a água do reservatório doméstico e evitem qualquer desperdício em atividades não essenciais durante o período da manutenção para evitar o desabastecimento.

A interligação finaliza o trabalho que vem sendo executado no trecho de travessia aérea da adutora, sobre o córrego do Lavapés, garantindo mais estabilidade e segurança da rede. Já foram construídos pilares de sustentação e a troca dos tubos, que já estão posicionados. A necessidade das obras no local são justificadas pelas condições do local, que sofre erosão e carreamento do solo, podendo prejudicar a integridade da rede que abastece toda a região Sul.