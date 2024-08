Interrupção de Trânsito na HBR-334 em Holambra para Pavimentação Asfáltica

Nos dias 1 e 2 de agosto, bem como entre os dias 5 e 9 do mesmo mês, o trânsito de veículos na rodovia HBR-334, no bairro Borda da Mata, em Holambra, será completamente interrompido nos dois sentidos. A medida se deve à realização de serviços de pavimentação asfáltica na via, que ocorrerão diariamente das 8h às 17h.

Para minimizar os transtornos aos motoristas e garantir a segurança de todos, a região contará com sinalização adequada, indicando os desvios e orientando os condutores sobre rotas alternativas. As autoridades responsáveis solicitam a compreensão e a colaboração de todos os usuários da via, recomendando que evitem o trecho durante os horários de interdição e que redobrem a atenção nas proximidades.

Os serviços de pavimentação são essenciais para a melhoria da infraestrutura local em Holambra, visando proporcionar maior conforto e segurança para os motoristas. A previsão é que, após a conclusão dos trabalhos, a circulação de veículos seja normalizada, com uma via mais segura e bem conservada.