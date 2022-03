Investimento: Prefeitura adquire carteiras de alunos e de refeitório para escolas municipais

A Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Educação, tem ampliado cada vez mais o investimento na infraestrutura das unidades escolares. Nesta semana, a Gerência de Patrimônio recebeu a entrega de materiais adquiridos pela Educação e que serão distribuídos, a partir da próxima semana, nas unidades mogimirianas.

A Escola Municipal de Ensino Básico (EMEB) “Prof. Bráulio José Valentim”, em Martim Francisco será contemplada com 180 carteiras para estudantes. Inaugurada em 11 de dezembro de 2002, na segunda gestão do Prefeito Paulo Silva, a unidade passará, pela primeira vez, por uma troca geral de carteiras.

A EMEB também integra a lista de escolas que receberão carteiras para refeitório, material que será destinado em todas as 22 Escolas Municipais de Educação Básica da cidade. O Cemaae (Centro Educacional Municipal de Apoio e Atendimento Especializado) “Rachel Ramazzini Mariotoni”, no Bairro da Saúde, e o Centro Educacional Ernst Mahle, no Horto de Vergel, também receberão parte do material.