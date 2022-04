Investimentos e instalação de novas lojas geram vagas com carteira assinada em shopping

Com a abertura da terceira Maravilhas do Lar, a primeira unidade dentro de um centro de compras na cidade, Campinas Shopping projeta aumento significativo no número de empregos diretos e indiretos

O crescimento no número de empregos no quarto trimestre de 2021 sinaliza uma retomada econômica no Brasil em tempos de pandemia. De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), o emprego formal no setor privado subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior e responde por grande parte do aumento da ocupação nos três últimos meses do ano. A geração de novos postos de trabalho, na avaliação de Thaís Sperancini U Gomez, gerente de Marketing do Campinas Shopping, é uma combinação de investimentos constantes e atração de empreendimentos. “No último semestre de 2021, o centro de compras respondeu por uma média de 350 empregos diretos e 100 indiretos”, afirma. Para 2022, as perspectivas, segundo Thaís, são ainda mais animadoras, especialmente com a abertura de novas lojas, entre elas a Maravilhas do Lar, que acaba de inaugurar sua terceira unidade, a primeira dentro de uma estrutura de Shopping Center em Campinas.

O levantamento da Pnad Contínua, divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), destaca que quase 1 milhão de brasileiros passaram a ter emprego com carteira assinada entre outubro e dezembro de 2021. Diversas atividades econômicas colaboraram para aumentar o número de postos de trabalho. O comércio e os serviços, setores severamente impactados pela Covid-19, contribuem para este crescimento.

“Os investimentos realizados pelos shoppings, especialmente nos anos de pandemia, surtem efeito à medida que consolidam a instalação de novas lojas”, observa Thaís Gomez. “Notamos também que nesses empreendimentos há uma grande preocupação em oferecer ao cliente uma estrutura que só os centros de compra dispõem”, completa.

Com duas lojas na cidade, a Maravilhas do Lar elegeu o Campinas Shopping para sua nova unidade. “É a primeira no município dentro de uma estrutura de shopping”, reforça a gerente. Para a maior rede de utilidades domésticas do interior de São Paulo, algumas condições foram fundamentais na escolha, a começar pela localização privilegiada, entre as rodovias Anhanguera e Santos Dumont. Segurança, amplo estacionamento, praça de alimentação completa, entre outros atrativos, também pesaram na decisão do grupo.

A nova unidade da rede traz consigo mais de 50 empregos diretos e 200 indiretos. Segundo Paulo Savietto, gerente de Marketing da Maravilhas do Lar, o esforço e investimento contribuem para o crescimento e desenvolvimento da economia no interior de São Paulo. “Nosso objetivo é oferecer aos lares e famílias tudo o que eles precisam em um só lugar e essa paixão em servir o povo do interior de São Paulo nos faz expandir nossa rede, gerando muitos empregos, tanto através de nossas lojas, quanto contratando fornecedores e prestadores de serviços locais e isso acaba contribuindo para o crescimento da economia do Estado como um todo”, destaca Savietto.

Para 2022, a perspectiva do Campinas Shopping é ampliar ainda mais o número de vagas com novas lojas que serão inauguradas ao longo do ano. Segundo Thaís Gomez, a previsão é gerar mais de 300 empregos diretos e 150 indiretos. “Trata-se de uma projeção significativa, porém bastante realizável diante de todo o trabalho que temos realizado e dos investimentos para a atração de novos negócios”, finaliza.