IPREM POSSE ALCANÇA 100% DE CERTIFICAÇÃO PROFISSIONAL DE SEUS CONSELHEIROS

Para atender ao Manual da Certificação Profissional da Secretaria de Previdência, os dirigentes do IPREM POSSE e os membros do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal e Comitê de Investimento do Instituto passaram, durante o mês de junho, pelas provas de certificação exigidas e TODOS foram aprovados, estando tecnicamente habilitados a atuarem junto ao RPPS – Regime Próprio de Previdência Social e cumprindo, assim, o planejamento estratégico do Instituto.

Trata-se de um importante passo no objetivo de enquadrar o IPREM POSSE ao selo Pró Gestão, que é o programa do governo federal criado para incentivar institutos previdenciários a buscarem excelência por meio de boas práticas de gestão, governança e transparência.

O diretor-presidente do IPREM, Hortencio Lala Neto (Tainha), celebra a obtenção unânime da certificação e ressalta os investimentos que vêm sendo feitos para profissionalizar a gestão e qualificar cada vez mais a atuação dos conselheiros e gestores.

“As certificações são importantes, pois demonstram que o conselheiro possui a qualificação pessoal e técnica necessária para o exercício da função no Regime Próprio de Previdência Social”, afirma.

Os conselheiros do IPREM POSSE reúnem-se mensalmente para analisar, discutir, cobrar esclarecimentos e avalizar ou não os principais atos envolvendo a gestão do Instituto, com o objetivo principal de zelar pelo patrimônio previdenciário de todos os segurados, que são os servidores públicos municipais ativos, inativos e os pensionistas.