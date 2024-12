IPREM POSSE APRESENTA SALTO DE 60% NA CARTEIRA DE INVESTIMENTOS NA GESTÃO QUE SE ENCERRA

O Regime Próprio de Previdência Social – RPPS dos Servidores Públicos Municipais, gerido pelo Instituto de Previdência Municipal de Santo Antônio de Posse – IPREM POSSE, teve um crescimento de 60% no patrimônio em carteira nos últimos quatro anos, saltando de R$ 68,2 milhões em dezembro de 2020 para R$ 109,1 milhões em novembro de 2024.

Além disso, o Instituto obteve o Certificado de Regularidade Previdenciária (CRP) definitivo, que é uma espécie de “certidão negativa” de débitos junto à Previdência Social e atesta que o órgão está em situação regular perante a lei previdenciária. Sua validação faz com que o município possa receber recursos do governo federal, celebrar acordos, contratos e convênios com órgãos e entidades vinculados à União, além de obter empréstimos e financiamentos por instituições financeiras federais. Há anos o CRP vinha sendo obtido de forma temporária ou judicial tendo que ser renovado a cada 180 dias.

Outra importante conquista que está prestes a acontecer é a obtenção do certificado Pró-Gestão, que valida boas práticas de gestão previdenciária, controle dos ativos e passivos financeiros e a adoção de ferramentas de transparência no relacionamento com os segurados e a sociedade.

“Estamos encerrando esta gestão de forma bastante positiva, entregando o IPREM para a próxima administração com todos esses avanços e tendo todas as contas aprovadas junto ao Tribunal de Contas. Agradeço a todos os conselheiros que são fundamentais para garantir a boa gestão do Instituto, aos funcionários, servidores públicos, aos aposentados e ao prefeito João Leandro Lolli que me confiou esta enorme responsabilidade que exerci com muita honra e dignidade. Obrigado a todos e boa sorte para a nova gestão que assumirá a partir de janeiro”, afirmou o diretor-presidente Hortencio Lala Neto (Tainha), na última reunião realizada nesta gestão com os conselheiros.